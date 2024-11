Afäärist sai oluline õppetund. „Mul oli suurepärane töö, mul polnud lapsi. Olin iseseisev naine. Ja siis ma libastusin.“

Sel ajal kui see kõik juhtus, olin just välja saanud vägivaldsest suhtest, milleks kulus aastaid. Pärast seda, kui lahutus oli jõustunud ja olin oma eksmehe juurest välja kolinud, tundus, et asjad hakkavad lõpuks ometi õigele teele minema. Mul oli suurepärane töö, mul polnud lapsi. Olin iseseisev naine. Ja siis ma libisesin.