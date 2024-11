MOERUBRIIK | Milliseid riideid kanda, et noorem välja näha?

Karolin: Juba kaugelt paistavad silma värvid ja seetõttu on need tõhusad esmamulje loojad. Heledad ja ka erksad toonid annavad energilisust ja nooruslikkust, kuid see ei tähenda muidugi, et peaks üleni värvidesse riietuma. Hele riietus, kasvõi näiteks muu riietuse alt välja paistvad valged kraenurgad toimivad noorendavalt just näo läheduses. Riietuses võib olla ka üks värviline asi, mis teised neutraalsemad toonid samuti särama paneb. Teine asi, mille osas tasub tähelepanelik olla, on jalanõud. Kui need näevad uued välja, siis on juba pool võitu käes. Variant on ka noortele silmad ette teha ja kanda lihtsaid valgeid tenniseid, mis kogu välimuse nooruslikuks muudavad. Välimuse juures mängib salajast, kuid suurt rolli ka õigesti valitud aluspesu. Kõige olulisem on rinnapartii hästi toestatud rinnahoidja abil õigesse kohta tõsta, siis istuvad ka riided paremini.