MOERUBRIIK | Ega tali taeva jää! Millised on selle hooaja parimad kindad ja sallid?

Vastus: Kui võiks arvata, et sall on sall ja lõikega ei anna selle puhul mängida, siis selle talve trendid tõestavad, et saab küll. Üks huvitav salli kuju, mis nüüd moes, on tuletatud suurest kolmnurkselt kantavast õlarätist. Lisaks kolmnurksetele pikaks venitatud sallidele on moes leopardimustrid ja ruudud, mis samuti sallidele kolinud. Kuna mood kummardab eriti andunult minevikku, siis on kuum kõik, mis traditsiooniline ja „vana hea“ sildi alla liigituv. Selle vaimus pakutakse näiteks palmikute koemustritega esemeid, väikseid tagaishoidlikke retromustreid. Boho mood on tagasi toonud pööratud nahast laba- ja sõrmkindad.