Halloo, kuidas saan aidata?

Karm statistika ütleb, et igal aastal võtab endalt elu keskeltläbi 700 000 inimest üle maailma. Sageli kiputakse tõmbama paralleeli – pime aeg süvendab musti mõtteid. Ent vaimne tervis ei küsi aastaaega ega nädalapäeva, on tõestanud mitmed teadusuuringud. Aastad ei ole vennad, tõdeb ka Eluliini vabatahtlik Piret Parmakson, et kuigi pühade aeg võib tõepoolest süvendada üksikute üksildustunnet, ei ole näha, et suitsiidide või Eluliinile helistajate arv sel ajal päris mitmekordistuks. „Mäletan üht esimest jõulupüha, kui olin valves ja ei tulnud vist ühtegi kõnet. Siis mõtlesin küll, et nii tore, rahu on maa peal!“