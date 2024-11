„Tema veetis öid tööl oma uue armastusega, samal ajal kui mina vappusin beebi kaisus nutta meie hiiglaslikus tühjas voodis.“

Esmalt mõtlesin, et ta teeb nalja. Sul on tunded kellegi teise vastu? Olgu, see ei ole veel maailma lõpp. Me tunneme elu jooksul igasuguseid erinevaid asju. Mõtlesin, et see ei ole võimalik, ta jätaks meid maha, meil on ju kõik olemas: ilus kodu äärelinnas, kaheaastane imeline poeg, neljakuune plika, kuldne retriiver ja Volvo maja ees. Elame konkreetselt „Ameerika unistust“. Iga hetkega sai üha selgemaks, et mu mees ei tee nalja, tal on tõsi taga. Andsin lapse talle sülle ja põgenen kodust. Istusine autosse ja sõitsin sinna, kuhu Jumal juhatas. Jäin viimaks ühes parklas seisma. Vihma sadas, mina istusin pimedas autos ja nutsin. Oli juhtunud see, mida olin kõige rohkem elus kartnud.