Mark resideerub Valbonne’is, mis on väike linn Lõuna-Prantsusmaal, Cannes’i ja Nizza vahel. Oma teises koduriigis on noor mees ringi reisinud omajagu. Amet soosib ning olgem ausad, patt oleks ka mitte ringi vaadata kohas, kus ühe riigi piires on võimalik avastada sajandeid vana kultuuri, inspireeruda moekunstimekast, kolada mööda veinikeldreid, jalutada viinamarjaistanduses, surfata ookeanis, nautida talverõõme suusakuurordis ja lasta pagaritoodete crème de la crème’il hea maitsta. Üks asi on aga nautida puhkusel elu nagu Marie Antoinette, teine on sinna päriselt kolida.