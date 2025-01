Pühad tõid taas kord draama. Stella kogemus: igal pool oli tohutu vajadus meie kodu reeglitest demonstratiivselt üle sõita

„Ühest peolauast käib veel verivorst suus ringi, kui sõidame Paidest mehe isapoolse pere juurest Haapsallu minu ema juurde!“ ütleb Stella ja naerab kibedalt. „Tunnen, et olen ise murdumise äärel, kui algavad iga-aastased draamad. Küll on keegi solvunud, et me esimesena nende juurde ei lähe ja sinna jõudes on eelmisest kohast kõhud täis. Küll on keegi teine solvunud, et nende juures oleme jõulu esimesel pühal, mitte jõululaupäeval. Ja siis peaaegu igal pool tohutu vajadus meie kodu reeglitest demonstratiivselt üle sõita. Kui ütleme lapsele, et enne magustoitu peab soolast ka sööma, hakkab kaagutamine: „Jõulud on, las ta sööb kooki, kellele siis seda tehti, see üks õhtu ei muuda ju midagi!“