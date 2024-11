Issand, mida küll jõuludeks kinkida?! Tuleme appi!

IvyBears Superpoweri looduslikud vitamiinid lastele tagavad tugeva tervise ja maitsevad hästi! Immuunsust tugevdavad vitamiinid ei unune kunagi võtmata: sisaldavad A-, B6-, C-, D- ja E-vitamiini ning on sobilikud veganitele.

Zoe Ayla satiinkangast lokirullid on ideaalne kink lapsele või teismelisele, kes fännab kauneid soenguid. Lokirullikomplekt ei kahjusta juukseid ja kaunis soeng saab pähe üleöö. Lokirullidega soengu tegemine on imelihtne ja pärast emaga natukene harjutamist saab laps lokkide keeramisega ise hästi hakkama.

Parsa Beauty meigisvamm on suurepärane kink teismelisele, kes alles ilu- ja meigimaailmaga tutvub! Eri värvi nägu ja kael on eilne päev! Tänapäeva noored teavad (ilmselt TikTokist), kui oluline on meiki hästi hajutada.

Brändi Sunkissed kulmupalett on kaunis roosas pakendis ja sisaldab kõike, mida on vaja kulmude täitmiseks, kujundamiseks ning fikseerimiseks. Lisaks on pakendis kulmupintsel ja hari.

Paese The Wave’i kauakestev ripsmetušš näeb sinises pakendis välja nooruslik ja äge! See ripsmetušš ei jäta silmalaugudele laike ja sobib hästi esimeseks ripsmetušiks neiule, kes meigikätt alles harjutab.