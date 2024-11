Aeg lennupiletid broneerida? Uuring ütleb, et reisimine aeglustab vananemist

Sellegipoolest tuleks silmas pidada, et reisimisel on ka olukordi, mis võivad tervisele kehvalt mõjuda. Oluline on teada, kas kraanivesi kõlbab joogiks, veenduda toidu kõlblikuses. Juhtuda võib erinevaid õnnetusi ning üle ega ümber ei saa ka viirustest.

Selge on see, et vananemine on protsess, mida peatada ei saa, küll aga aeglustada. Reisimine on üks võimalus, kuidas seda teha.