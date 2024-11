Kuidas mõjutavad meid meie vanemate suhted? Kas pigem samastutakse või vastandutakse? Psühholoog selgitab

„See kõik on individuaalne ega sobi üldistamiseks. Kui ema ei suutnud end suhtes väärtustada – tegi, mida isa käskis ja surus ennast maha –, siis saab sealt otsida mustreid ja vastuseid. Muster tekib, kui vanemate käitumisega samastutakse või vastandutakse. See mõjutab täiskasvanuna meie hoiakuid ja reaktsioone, mistõttu ei näe me vahel tegelikku olukorda. Näiteks, kui vanem on olnud liiderlik, siis kuidas see inimest mõjutab? Kas ta vastandub ega astu halvast suhtest välja või ei oska ka ise pühenduda? Õppetunni mõistmine on tähtis.“