FOTOD | Näitleja Katie Holmes kandis käekotti, mis kuulus ka printsess Diana lemmikute hulka

Pikalt oli naine Khaite’i Amelia nimelise koti fänn, nähtud on teda kandmas ka Bezva suurt valget ridiküli. Viimasel ajal on teda taas nähtud aga brändi Tod’si kotiga. Ta on seda kandnud ka 2018. aastal, seega tegemist ei ole uue lemmikuga.