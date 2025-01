Eile parima rohetehnoloogia iduettevõte auhinna pälvinud Yaga asutaja: just need on parimad ajad kapituulutusega raha teenimiseks!

Kui kunagi tuttavaks saime, tutvustas Aune mulle mõistet pre-loved. Ta oli veendunud, et eestikeelne väljend „kaltsukas“ pisendab igati korraliku, kuid uue omaniku otsingul eseme väärtust. Pre-loved see-eest viitab, et keegi on seda jakki, serviisi või lapsekäru juba armastanud, ning nüüd on sinu kord sama teha.