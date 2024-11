Elu depressioonis vanemaga. „Ta oli üksikema, kes kiirgas kogu maailmale kui hästi me hakkama saame. Reaalsuses polnud meil kodus süüagi.“

Depressiooni nimetatakse psühhiaatria külmetushaiguseks. Loomulikult ei tähenda see seda, et depressiooni ei peaks tõsiselt võtma – pigem viitab see väljend sellele, kui levinud see psüühiline häire 21. sajandil inimeste seas on. Käesolevas artiklis jagab enda lugu naine, kes kasvas üles depressiivse vanemaga ning otsime vastuseid sellele, kuidas lapsega depressioonist rääkida.