Milline on tänavuse talve trendikaim maniküür? Superstaar Jennifer Lopez on sellega juba kaasa läinud

Kuuldavasti on kõnealuse maniküüritrendiga on juba varem kaasa läinud ka maailmakuulus modell Hailey Bieber ja seriaali „Emily in Paris“ täht Lily Collins. Tõele au andes on veinikarva küüned kõik kergelt erineva alatooniga, nagu viinamarjajook isegi. Nii leiab igaüks endale oma.