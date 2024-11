Digitaalne detox tööpäeva jooksul: kuidas vähendada ekraaniaega

Digitaalse ülekoormuse mõju tervisele

Tõhusad viisid digitaalse detox’i rakendamiseks

Planeeritud lühipausid ekraanidest Tööpäeva jooksul on oluline teha regulaarselt pause – tõuse püsti, vaata aknast välja või tee mõni venitusharjutus. Ja iga 20 minuti järel vaata vähemalt 20 sekundi jooksul kaugusesse, näiteks aknast välja, et silmad saaksid ekraanist puhkust.

Teavitusvaba tsooni loomineDigitaalse detox’i oluline osa on ka teadlik segajate vähendamine. Lülita välja mittevajalikud teavitused arvutis ja nutiseadmes. Samuti piira nutitelefoni kasutamist tööajal – kui see pole töö jaoks hädavajalik ning hoia see lihtsalt endast kaugemal. Mida vähem töökatkestusi esineb, seda lihtsam on keskenduda ja vähendada vaimset koormust.