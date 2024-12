Stiiliikoon: suusamüts

Esimesed märkmed suusamütsi eelkäija kohta pärinevad mitme sajandi tagusest ajast. Sametist valmistatud peakatted said nime Walesi linna Monmouthi järgi, kus neid toodeti. Mõne aja pärast taipasid aga inimesed, et vill on palju soodsam ja praktilisem materjal kui tol ajal väga kallis samet.