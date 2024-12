Avameelne pihtimus: „Päriselt näeksin välja samasugune, lihtsalt palju koledam.“ Millal on ilusüstidega liiale mindud?

Nagu inimestel ikka on ka temal oma ebakindlused. Ta peidab neid perfektse soengu, meigi ja mis seal salata, ka ilusüstide taha. Kui see aga tagab talle rahulolu, siis miks mitte? Vahel võib aga juhtuda, et pidevate „sutsudega“ minnaks üle piiri ning ühel pole enam niivõrd ilus kui inetu. Kust see piir aga jookseb? Kas sealt, kus huultest on saanud ninaalune kabanoss või sellest hetkest, kui nägu enam ei liigu?