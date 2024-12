Mind Games: kõrgparfümeeria võiduhetk

Viime selle idee üle parfüümimaailma: mustvalged malenupud asenduvad sadade lõhnavate koostisosadega, ruuduline tahvel on parfüümipudel. Võib tekkida küsimus, et kelle vastu parfümeer siis mängib? Enamasti iseenda vastu, püüdes end ületada ja meistriteost luua. Vastaseks võib olla ka aeg, sest ajalukku lähevad vaid kõige imelisemad lõhnateosed, mille suurust ja sära ei suru alla ka mööduvad aastad.

Mind Gamesi debüütsari Artisan Collection sisaldab maailma tuntuimate lõhnameistrite loodud parfüümiekstrakte, millest igaüht võib pidada loominguliseks võiduks. Või lõhnavaks edu puudutuseks, mis on mõeldud neile, kes püüdlevad lakkamatult kõrgeimate tulemuste poole. Artisan Collectioni lõhnade nimed on laenatud maleterminoloogiast ning kirjeldavad erinevaid mängustrateegiaid. Kas sa riskid kohe alguses kõigega? Või hoiad oma saladusi kuni otsustava hetkeni? Tõenäoliselt on Mind Games loonud aroomi ka sinu mängustiili jaoks. Samuti pööra tähelepanu kollektsiooni pudelitele, sest igaühe disain vastab erineva malendi kujule.

Artisan Collectioni tõenäoliselt eredaim täht on parfüümiekstrakt J’Adoube. Selle lugu peaks algama malemõistega, mis tähendab prantsuse keeles „ma parandan“. Intrigeeriva ja samas avatud märgina vastasele võimaldab ütlus J’Adoube sul käiku tegemata nupu positsiooni reguleerida. Niisamuti avaneb parfümeer Nathalie Benareau loodud aroom esmalt ohtliku ja hoiatava sosinana, mis on kirjutatud magusa granaatõuna, punase sõstra ja mandariini hüpnootiliste nootidega. Kas see on saatuslik paus? Või ehk mingi tähelepanu kõrvalejuhtimise tehnika?

Sulandudes keha soojusega, muudab J’Adoube taktikat ja reedab oma tõelise motiivi – roosi, naha, patšuli ja ambra tumeda hinge. See on kontroll, mis valitseb ootamatust. Edule pühendumine, taganedes sellest, mis on vale. J’Adoube julgustab sind ennast proovile panema. Kas julged kogeda peadpööritavat triumfi?

Mind Gamesi kõrgparfümeeria meistriteosed on saadaval kõigis Crème de la Crème’i boutique’ides.

: : :