Nautica keskuses avab 5. detsembril uksed uus Douglase ilupood

Uue poe avamine Nautica keskuses

Ametlik avamine toimub 5. detsembril 2024, pakkudes külastajatele päeva täis ilu, meelelahutust ja eksklusiivseid pakkumisi. Kliente tervitavad hommikustel tundidel Douglase Baltimaade meeskond koos Baltikumi tegevjuht Vilune Spaicega, kes tutvustavad nii meeskonnale kui ka külastajatele Douglase brändi DNA-d. Kohal on ka professionaalne jumestuskunstnik, kes teeb külastajatele glamuurset meiki ja jagab kasulikke ilunippe. Peomeeleolu hoiab üleval DJ, külalisi kostitatakse luksusliku atmosfääriga. Päeva jooksul keerleb poes ka õnneratas, pakkudes kõigile külastajatele võimalust võita eksklusiivseid ilutooteid ning kohale on oodata ta kohalikke mõjuisikuid. Pidustused kestavad kogu päeva vältel ja kõik on oodatud neist osa saama!

Nautica kauplus keskendub eksklusiivsetele ilu-, naha- ja juuksehooldustoodetele ning ka lõhnadele, sealhulgas nišiparfüümidele. Kliendid saavad avastada laia valikut tippklassi ilubrände, sealhulgas Yves Saint Laurent, Lancôme, Kylie Cosmetics, Anastasia Bevery Hills, Douglas Collection, samuti trendikaid brände, nagu Sol De Janeiro ja The Ordinary. Klientidel on võimalus saada professionaalset ilunõu ja meigiteenuseid, mis aitavad leida just nende vajadustele sobivaid tooteid. Kohapeal pakume igapäevaselt professionaalset jumestusteenust ja nahatüübi testimist.

Douglas kingib jõulutunnet