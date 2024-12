FOTOD | Kas pigem ema või isa nägu? Gwyneth Paltrow ja Chris Martini tütar Apple säras imekaunis disainerkleidis

Sama moemaja loomingut kandis ka Apple’i ema Gwyneth, isa Chris ja vend Moses. Laste vanemad andsid oma lahkuminekust teada 2014. aastal ja läbisid kaheaastase teadliku lahkumineku protsessi. Gwyneth on öelnud, et see aitas neil mõista, kuidas lahutada nii, et armastus alles jääks. Ametlikult jõustus nende lahutus 2016. aastal. Paltrow abiellus kaks aastat hiljem teleprodutsendi Brad Falchukiga.