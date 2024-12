Avameelne pihtimus: pühad on minu jaoks pigem väsitavad kui kosutavad. Minu soov olla pühadel üksinda, tekitab aga inimestes ebamugavust

Kui ütlen inimestele, et veedan jõulud üksi, juhtub tavaliselt üks kahest asjast - nad kas kutsuvad mind lahkelt pühadeks enda juurdel või vaatavad mind nii, nagu oleksin just öelnud, et mul on jäänud elada vaid paar nädalat. See on väga armas, et inimesed hoolivad aga samaaegselt ka veider, et minu soov olla pühadel üksinda, tekitab inimestes ebamugavust.