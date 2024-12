Odavam kui korralik plomm! Ioniseeriv hambahari kingib uueks aastaks tervema naeratuse

Kuidas puhastab ionisatsioon hambaid?

Looduses on suur roll polaarsusel: vastupidiste laengutega osakesed tõmbavad üksteist ligi. Hammaste pinnal on negatiivne laeng ja hambakatul on positiivne laeng, mistõttu jääbki hambakatt hambale nii kergesti külge. Nende teadmiste põhjal loodi Jaapanis IONICKISS-i ioniseerivad hambaharjad, mis tekitavad negatiivsete ioonide voolu. Tulemus? Ioniseeriv hambahari lõhub hambakatu ja hamba vahelise ioonsideme, mistõttu tuleb hambakatt hammastelt kergesti maha, ka kõige raskemini ligipääsetavatest kohtadest!

Kliinilistest uuringutest on selgunud, et IONICKISS eemaldab 48% rohkem hambakattu kui tavalised hambaharjad. Nende ainulaadsete hambaharjade üks oluline omadus on see, et nende kasutamisel pole vaja hammaste harjamiseks hambapastat. Muidugi on hambapasta kasutamine siiski võimalik, kui seda soovite.

IONICKISS-i ioniseerivaid hambaharju testinud hambaarstid ja suuhügienistid soovitavad neid, mis kinnitab, et sellisel erilisel hambaharjal on kindlasti su lähedase tervisele mõju.

IONICKISS pakub erinevaid hambaharju, mistõttu oleme kokku pannud väikese valiku nende hambaharjadest, et saaksid oma pereliikmele või sõbrale just õige kinkida.

Universaalne

Originali sarja IONICKISS-i hambahari on praktiline ja taskukohane – sobiv kingitus kõigile. See näeb välja nagu tavaline hambahari, sellel pole liikuvaid osi ega heli, kuid sellega saavutatud tulemus üllatab! Valikus on vahetatavad otsikud Medium, Soft ja Extra Soft. Hambahari Original tagab hammaste ja igemete õrna hoolduse ning tõhusa hambakatu eemaldamise.

Sagedastele reisijatele