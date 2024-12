MOERUBRIIK | Kas moes olev veinipunane värv teeb tõesti inimese vanemaks?

Küsimus: Veinipunane on teismeeast peale olnud üks mu lemmikvärve. Viimasel ajal aga olen seda kandes hakanud tundma end ebaugavalt. Vaadates enda ümber ringi, tundub mulle, et vähemalt üleriiete toonide hulgas ka nnavad seda Eestis peaaegu eranditult vanemas keskeas ja veel vanemad inimesed. Milles asi? Ei taha end enneaegy vanamutiks liigitada, aga värv meeldib. - Jane, 40

Karolin: Tumepunane värv on selle hooaja kõige moodsam toon! Kuidas seda kandes mitte vanem välja näha? Kõik sõltub lõikest ja materjalist. Kui need on moekad, siis näevad ka tumepunased riided otsemaid nooruslikud välja. Hooaja kõige trendikamate materjalide seast paistavad silma velvet, nahk või kunstnahk ja satiin. Moodsate lõigete ampluaasse kuuluvad drapeeringud, rõhutatud õlad, laiad püksivormid ja pikendatud õlad. Modernselt mõjuvad ka sirge lõikega siluetid. Tumepunane saab uue elu, kui selle juurde kombineerida mõnd külma tooni, näiteks taevasinist. Oma lemmikvärvi on võimalik kanda ka vaid kas sukkpükste, saabaste või koti kehastuses. Seda enam, et moelavad on täis veinipunaseid aksessuaare.