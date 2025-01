Klienditeenindaja Eneli salaelu: raha ei seisnud enam üldse käes. Kõik meie säästud... Leidsin kogu aeg vabandusi, miks neid enam ei ole.

„Olin inimene, kes kunagi laenu ei küsinud. Pigem olin mina see, kelle käest küsiti. Järsku oli tekkinud olukord, kus võtsin kogu aeg stabiilselt laenu. Aga keegi ei süvenenud, miks see nii on, ja tegelikult on mul kahju, et inimesed ei märganud, et midagi on valesti. Võib-olla siis, kui nad oleksid sekkunud või üritanud kuskiltkaudu välja uurida, mis toimub, ei oleks asi nii hulluks läinud. Järsku oleksin saanud sellele veidi varem piiri panna?“