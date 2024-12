Panustaja patukahetsus

Mängupõrguväravate ees küsimusi ei esitata. Oled olnud halb või hea? Karussellile võetakse igaüks, kes tõestab end olevat vanem kui 21 eluaastat. „Tuhat tasuta keerutust,“ lubatakse esmamängijale hoog sisse anda. Kui pearinglusest toibud, taipad, et see siin ei ole Las Vegas ja sina pole Robert De Niro. See on päriselu. Aga juba on hilja. Kasiino on röövinud su raha ja sinu enda.