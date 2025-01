FOTOD | Ootamatult leitud kodutunne! Vanasse villasse korteri soetanud perenaine: mina tahtsin uusarendusse, korterisse, mis asuks esimesel korrusel...

Kunagi ühe pere valduses olnud villa on tänapäeval jagatud neljaks korteriks. Laura kodu uks on ühtlasi endine peauks, seepärast asub maja uhkeim trepp nende korteris. Meenutab kangesti siinsamas läheduses asuva restorani Mon Repos treppi, mõjub aga veel nooblimalt, on laiem ja värvitud uduhalliks. Käsipuude servade puhas punane lisab erksust.