Mudilasdaamid ja Peeter Paanid

Aasta hiljem ilmuski psühholoogi sulest järg „Wendy dilemma“, mis räägib naistest, kes kohtlevad oma mehi nii, nagu oleksid neile ema eest. Kusjuures Granada ülikooli teadlased uurisid nähtust lähemalt ja leidsid, et just Wendyd on selle taga, et Peeter Paanid üldse eksisteerida saavad – kui Peetril ei oleks kedagi, kes tema eest kõik ette-taha ära teeb, oleks ta paratamatult sunnitud muutuma. Olgu öeldud, et Wendyks võib pidada ka ema, kes on olnud ülemäära kaitsev ja hoolitsev. No ja mäletate seda teooriat, et mees valib partneri oma ema järgi? Ülehoolitsev ema, ülehoolitsev partner... Muster on olemas.