SUHTEKIIRABI | „Mu kaaslane ei postita meist sotsiaalmeediasse ühiseid pilte, ehkki kõike muud jagab innukalt.“ Suhtenõustaja vastab.

Tiina: Arusaadavalt on sotsiaalmeedia oluline koht oma elu tähtsündmuste jagamiseks, tihtipeale antakse teada ka oma suhtemuutustest just läbi mõne elektroonilise platvormi. Samas on isikliku elu eksponeerimine väga delikaatne teema, eriti kui need postitused puudutavad ka teisi inimesi. Uuringud näitavad, et oma intiimse suhte liigne avalik jagamine toob asjaosalistele pigem halba kui head. Sagedased suhtepostitused võivad viidata hoopis probleemidele suhtevallas.