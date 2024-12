Näitleja Karl Robert Saaremäe: ma ei salli ostupühasid ja kaoksin igasuguste reedete ajal pigem kuhugi maapakku

„Kõik mu jõulud on olnud suhteliselt sarnased. Ma ei suuda neid üksteisest eristada, aga leian, et see teebki nad eriliseks. Iga-aastane mälestus, mis on alati soe ja kodune. Meil on peres kujunenud välja mingid traditsioonid, mida aastast aastasse elus hoida. Kahtlemata tuleb jõuluvanalt kingituste lunastamiseks valmistada ette luuletus, laulu-, tantsunumber või välja käia mõni muu värskelt omandatud oskus. Aastate jooksul on see muidugi olnud kohati piinlik ja tüütu, aga mul on hea meel, et me pole teinud järeleandmisi.