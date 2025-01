Tead ju küll neid külmajudinaid, mis üle selja jooksevad, kui katkine küüs kangasse takerdub. Oh palun-palun, et see ei oleks uus siidkleit! Et oma riideid säästa ja ilusate kätega ringi käia, on talvel vaja rohkem vaeva näha. Siin on üheksa sammu tervemate küünteni.