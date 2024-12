MOERUBRIIK | „Ma ei oska endale keerulisi soenguid teha. Milliseid juukseehteid pidudel kanda, et tulemus oleks efektne?“

Karolin: Hetke juukseaksessuaaride eripära on see, et need on suured ja silmapaistvad. Kui varem olid kangaga kaetud juukekummid pigem väiksed, siis nüüd on kangast palju ja juuksekumm võib ümber juuste moodustada tõelise lehviku. Ja sellest küljest vaadates on need ideaalsed kaaslased just lihtsatele kergesti teostatavatele soengutele. Kaks kõige kuumemat trendi on lilled ja lipsud. See kõik kõlab väga naiselikult ja ongi! Kangast valmistatud mahukaid lilleõisi saab kinnitada nii krunni peale, aga ka kinnise soengu teistesse piirkondadesse. Lipsuga saab kinnitada juuksed kas osaliseltkas või terve juuksepahmaka.