MOERUBRIIK | Raha napib, aga tahaks uut talveriietust? Loe, kuidas vana hoopiski värskendada

Karolin: Kõigepealt otsi välja topieemaldaja ja kõik kudumid, mütsid, sallid, kindad ja mantlid, millele on aastate jooksul tekkinud topid ja mida sa ei ole vahepeal hooldanud. Seda on hea teha süsteemselt ja korraga ja see mõjub garderoobile maagiliselt uuendavalt. Kui sul peaks olema kodus aurutaja, siis sellega võib mantlite puhul korda saata imesid. Aurutamine tapab baktereid, võtab kangast välja sisse kulunud kortsud ja murdejooned ja värskendab riietust. Vaata mantel üle kunstilise pilguga - ehk teeks selle uueks mõni moodne pross? Kuna prossid on trendikad, siis on neid hetkel ka poodides pisut suurem valik. Ka uue salli või mütsi abil on lihtne kogu välimusele uus käik anda, eriti kui valid mõne erksat värvi aksessuaari.