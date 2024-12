Avameelne pihtimus: kaotasin justkui mängleva kergusega 20 kilo ning jõudsin oma unistuste vormi, kuid olen kõike muud kui õnnelik

Läksin eelmise aasta novembris ägedate seljavaludega arsti juurde. Arutasime parasjagu tohtriga vsalu tõenäoliste põhjuste üle, kui ta palus mul astuda oma kabinetis kaalule. Mina muidugi ei soovinud näha, mis mulle sealt vastu vaatab – teadsin ju isegi, et olen juba aastaid ülekaalus. Kaalult vaatas mulle vastu üks väga hirmutav number. Arst vaatas mulle otsa ja ütles rahulikul toonil, et vaadake, just sellest põhjusest saab alguse enamik terviseprobleeme.