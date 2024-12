FOTOD | Kulda ja diivageene! Superstaar Beyoncé säras koos tütre Blue Ivy Carteriga punasel vaibal. Daamid kandsid imekauneid kleite!

Nimelt kuulub tegelase Kiara hääl nende 12aastasele tütrele Ivy Blue Carterile. Kiara on lõvide Simba ja Nala tütar. Viimasele on oma hääle andnud muide lauljatar Beyoncé isiklikult. Varasemalt on Ivy kaasa teinud ka ema tuuril. Beyonce’ on öelnud, et ta tegelikkuses ei soovinud tütart lavale, ent tunnistab, et see see tuleb lapsel üliloomulikult välja ning ta on seda väärt.