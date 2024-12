Liina-Grete uskumatu kaalukaotuse lugu: kuidas pühendumus ja supertooted viisid 40 kilo!

Infrapunamatt: terviklik lahendus kogu kehale

Praeguseks on naine kasutanud Nordenbeauty tooteid peaaegu kolm aastat, kombineeritult tervisliku eluviisiga on ta kaotanud lausa 40 kilo.

Infrapunavöö: sihipärane lahendus probleemkohtadele

Lisaks avastas naine, et infrapunavöö on suurepärane abimees menstruatsioonivalude leevendamisel. „Kui varem pidin valuvaigisteid võtma ja voodis lamama, siis nüüd tõmban vöö ümber ning leevendus tuleb kiiresti,“ räägib ta.

Tulemused ja õppetunnid: naudi protsessi

Liina-Grete lugu on inspireeriv näide sellest, kuidas õiged vahendid ja järjepidevus võivad viia suurte muutusteni. Praegu tunneb ta end üle pikkade aastate energilise ja tervena. „Kõige tähtsam on, et see teekond peab olema nauditav. Kui see muutub tüütuks kohustuseks, siis annad varem või hiljem alla. Leia tervislikuma elu suunas liikudes midagi, mis töötab ja toob sulle rõõmu,“ soovitab ta.