Maailmakuulus moekunstnik John Galliano lahkub pärast kümmet aastat Maison Margielast

Moekunstnik John Galliano andis uudisest teada oma Instagrami postituses. Ilmselgelt tahavad kõik teada, kuhu mees edasi läheb. Galliano jäi salapäraseks, öeldes et kui aeg on õige, siis küll see info ka avalikkuseni jõuab. Hetkel soovib ta aga väljendada oma suurt tänutunnet ning lubab, et ei lõpeta kunagi unistamist.