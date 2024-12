Mida tähendab 80/20 reegel nahahoolduses?

On oluline teadvustada, et üks protseduur kuus ei kata kõiki naha vajadusi. See on sama, nagu oodata tulemusi vaid korra kuus trenni tegemisega, dieeti korrigeerimata. Samuti ei saa loota professionaalselt läbi viidud iluprotseduurist täielikku ega püsivat tulemust, kui kliendil puudub kodune toimiv nahahooldusrutiin. Seda eriti siis, kui probleemiks on kroonilised nahamured, nagu punetus, akne, pigmendilaigud või naha vananemine.