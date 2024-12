Firma- ja kontoripeod on täies hoos! Kaheksa üliolulist reeglit, mida võiksid meeles pidada, kui kolleegidega tähistamiseks läheb

Tihti tekib küsimus, kas tööajavälised koosviibimised on kohustuslikud. Ei ole, aga tõsiasi on see, et viisakas oleks siiski kohale minna. See on hea võimalus, et oma töökaaslasi paremini tundma õppida, parandab tiimitunnet ning olgem ausad - annab ka aimu sellest, kas ja kui palju soovid kollektiivi kuuluda. Pea meeles, et mida kõrgemal ametipositsioonil sa oled, seda enam loodetakse, et oled ka peol esindatud.