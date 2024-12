Vastus on viimaks käes! Pärast pooleaastast ootamist selgus Chaneli moemaja uus kunstiline juht

Chanel on olnud kunstilise juhita juba pool aastat. Juunikuus andis Virginie Viard teada, et ta lahkub. Sotsiaalmeedias sahistatakse, et väidetavalt tuli Matthieu nimi üles selle aasta novembris. Moemaja armastajad on jagunenud kahte lehte - on need, kes ei jõua ära oodata, et Blazy saaks välja tulla oma nägemusega, ent ka neid, kes pole kindlad, kas tema modernne, puhaste joontega disain on see, mis Chanelile sobib.