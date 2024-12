Lauljatar Tanja Mihhailova-Saar: olin umbes 20aastane, kui esimest korda tunda sain, mis on jõulud

Kõik jõulud pärast seda on väga toredad olnud, aga kui meie poeg Teodor sündis, said pühad uue tähenduse. Kogu detsembrikuu on hoopis maagilisem kui näha seda läbi ühe väikese inimese silmapaari läbi. Tahad rohkem luua hubast meeleolu, mis on muidu ka tore, aga iseenda pärast ei viitsinud seda teha. Pigem oli kogu aeg töö ja jõulud kestsid ühe päeva. Nüüd on pühad minu jaoks terve detsember. Igal võimalusel olen koos perega kodus. Ehime kuuske, paneme tulekesed üles, küpsetame piparkooke. See on loonud jõuludele hoopis teistsuguse tähenduse. Pärast Teodori sündi on kõik jõulud erilised.“ – Tanja Mihhailova-Saar, laulja