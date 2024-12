Sussi sisse põdrakonserv ja aknalauale ehitatud päkapikuhotell: lauljatarid Eleryn Tiit ja Rahel Ollisaar jagavad jõulumälestusi

„Kui ma veel vanematega VIljandis elasin, käisid mul iga päev päkapikud. Arvan, et 12. klassi lõpuni. Mäletan, et kui olin päris väike, oli nii, et kui teistele lastele tõid päkapikud Snickersi või Kinderi šokolaadi, mida sai hommikul koolis pikalt nautida, siis mulle toodi põdrakonservi ja mitte ainult ühe korra. Ma ei tea, kas see võib olla kuidagi seotud sellega, et mu isa on jahimees? Samas see pole loogiline, sest sussi sisse toovad kingitusi ikkagi päkapikud. Võib olla võttis päkapikk külmkapist isa konservi ära? Praegu ma oleks muidugi väga õnnelik, kui mulle sussi sisse põdrakonservi toodaks. Tollal väikese lapsena aga mitte nii väga.“ – Eleryn Tiit, laulja