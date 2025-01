Vabariigi tähtsaima punapea kodu

Vabariigi tähtsaim punapea, nagu üks sõber kunagi Kadrit nimetas, on väljakujunenud ilumeelega ning teab, mida soovib näha oma kodus. Üllatused talle ei passi. Kindlaim viis kingituse üle rõõmu tunda on enesele ise kinkida. „Mul on reegel: kui olen teinud ekstra tööd, mis on mulle eraldi sisse toonud, ostan selle eest kunsti või lähen reisile,“ lausub Kadri. Laual pilku hõivava värvikireva vaasi ostis ta butiigist Maximalist pingelise päeva lõpul, mil tahtis end preemiaga poputada.