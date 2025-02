Kas tõesti suhkrust Temuni ja geelküüntest deodorandini? Teadur Keiu Paapsi selgitab, millised on vähi ootamatud riskitegurid

„Kõik mõtlevad, et minuga ei juhtu,“ ütleb Keiugi, kui küsin, milline on suurim valearusaam, mis vähiga kaasas käib. „Tänapäeva keemiaravi on selline, et juuksed ei pruugi enam peast tulla.“ See tähendab, et n-ö klassikaline vähihaige on täiesti tavalise välimusega inimene. Ta istub bussis su kõrval, seisab poesabas su ees. „Kuna sellised lood jäävad tihti jagamata, ongi levinud arvamus, et minust läheb see mööda. Juhtub sellega, kes joob ja kimub suitsu. Kes on 80aastane.“