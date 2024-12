Ehtekunstnik Tanel Veenre: klišee detsembrihullusest vastab tõele. Eriti siis, kui lastel on sünnipäev nädal enne jõule

Klišee detsembrihullusest vastab tõele. Eriti siis, kui lastel on sünnipäev nädal enne jõule. Viimase kohustusena rooman pärast südaööd oma kodukontorist akna juurde, et sussidesse midagi poetada. Järgneks kohutav draama, kui see ununeks. Lisaks on see minu kui disaineri ja firmajuhi jaoks aasta kõige olulisem müügikuu. Räige andmine käib igal rindel. Rahunemiseks põletan arvuti kõrval oma Unistuste Kuningriigi küünalt ja söön tumedat šokolaadi – hoiab patareid soojas.