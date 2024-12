„Vahel tahaks talle kallale minna! Näiliselt suvaline asi on ajanud mind nii hulluks, et oleme olnud korduvalt lähedal lahkuminekule“

Loomulikult on igas paarisuhtes asju, mis mingil hetkel hakkavad häirima või milles on raske oma kaaslasega nõustuda. Ka minul on üks asi, mis mulle kallima puhul eriti närvidele käib. Ausalt öeldes on see näiliselt suvaline väike asi ajanud mind vahel nii hulluks, et oleme olnud korduvalt üsna lähedale lahkuminekule. Ma saan ise ka aru, et see on justkui täiesti tühine probleem, aga ma ei saa sinna midagi parata, et see mind endast välja ajab.