Sul on mure, millest on pisut piinlik rääkida? Need on intiimse nahahoolduse 7 nõuannet!

Oliivileheekstraktil on mitmeid kasulikke, sealhulgas ka põletikuvastaseid omadusi, mis võivad aidata ärritust leevendada ja kiirendada taastumisprotsessi anaallõhede ja väliste hemorroidide korral. Oleoabrax EHO on toode, mis sisaldab oliivileheekstrakti ja hüdrogeeli. Geeli kasutamine võib olla abiks paljudele, kes otsivad looduslikke ja tõhusaid lahendusi.

Väliste hemorroidide põhjustajaks võib olla pikka aega istumine (eriti kõvadel pindadel). Ka liigne pingutamine roojamise ajal, mis on sageli tingitud kõhukinnisusest, suurendab survet anaalpiirkonna veenidele. Raseduski võib vaagnaaluse surve tõttu hemorroidide tekke riski suurendada. Samuti soodustab hemorroidide teket ülekaalulisus. Vanusega kaotavad veresoonte seinad elastsust, mis võib omakorda hemorroidide tekkimise tõenäolisemaks muuta. Seega on ennetamiseks soovitatav vältida pikka istumist ja liikuda võimalikult palju.

Tuppe pinguldavad ja niisutavad geelid on loodud selleks, et pakkuda naistele mugavust ja leevendust kas pärast sünnitust või menopausi või vanuse tõttu tekkinud muutuste korral. Pikemaajalise tulemuse saavutamiseks soovitame teha vaagnapõhjalihaste harjutusi (Kegeli harjutused).

Suuremate piirkondade valgendamiseks soovitame kasutada Body Whitening kreemi . See valgendav ja sära andev AHA ja niatsiinamiidiga veganikreem kehale on pumbaga 150 ml pudelis. Kehakreemi koostises olev alfa-arbutiin muudab naha heledamaks ja ühtlustab soovimatut hüperpigmentatsiooni. Niatsiinamiid parandab ebaühtlast nahatooni ja taastab tuhmi naha sära. Lagritsaekstrakt pärsib uue melaniini teket. AHA eemaldab õrnalt surnud nahaosakesed, et nahka kirgastavad toimeained saaksid paremini läbi naha tungida. C-vitamiin muudab naha säravamaks, siledamaks ja ühtlasemaks. E-vitamiin niisutab ja soodustab naha taastumist. Titaandioksiid takistab töödeldud nahapiirkondade kiiret uuesti tumenemist ja tagab UV-kaitse.

Nahatoon võib varieeruda sõltuvalt geneetikast, hormonaalsetest muutustest, hõõrdumisest ja muudest teguritest. Valgendavad tooted võivad sisaldada koostisosi, nagu hüdrokinoon või steroidid, millel võib olla kahjulikke kõrvalmõjusid, seega soovitame valida looduslähedasi tooteid. Mõnel inimesel on näiteks just intiimpiirkonnas tekkinud tumedam ala, mida saab looduslike kreemide abil üldise nahatooniga ühtlustada. Elaine Perine intiimne valgendav kreem on 100% looduslike koostisosadega, günekoloogiliselt ja dermatoloogiliselt testitud. On tõestatud, et see sobib ideaalselt teie õrnade ja tundlike intiimpiirkondade õrnaks valgendamiseks. Ükskõik kas probleem on seotud vaginaalse (välimised häbememokad) või pärakupiirkonnaga, rinnanibude, reie sisekülgede või kaenlaalustega – Elaine Perine intiimse valgendava kreemiga saate valgendada intiimpiirkondi diskreetselt ja mugavalt oma kodus.

D-mannoos on lihtne suhkur, mis on tuntud kui kuseteede infektsioonide (UTI) ennetaja ja leevendaja, eriti nende põletike korral, mida põhjustavad E. coli bakterid.

Rindade ja huulte suurendamine kreemide ja geelidega on teema, mis huvitab paljusid, kes soovivad välimust parandada kirurgilise sekkumiseta või siluda ja ühtlustada nahka pärast rindade suurendamise operatsiooni. Paljud rindu suurendavad kreemid sisaldavad looduslikke koostisosi, nagu mürripuu vaiguekstrakt ja E-vitamiin, mis aitavad stimuleerida rinnakoe kasvu ja parandavad naha elastsust. Elaine Perine Push Up kreemi kantakse tavaliselt rindadele õrnalt masseerides. Igapäevane regulaarne kasutamine tagab parimad tulemused.

D-mannoos võib aidata vältida bakterite kleepumist kuseteede seintele. E. coli, mis on levinuim kuseteede infektsioonide eest vastutav bakter, kasutab fimbriaid (väikesi karvalaadseid struktuure), et kinnituda kuseteede limaskestale. End D-mannoosiga sidunud bakterite kleepumise ja koloniseerumise tõenäosus on väiksem. Tarbitud D-mannoos eritub uriiniga. Läbides kuseteede süsteemi, võib see aidata olemasolevaid baktereid välja loputada ja vähendada veelgi infektsiooni tõenäosust. D-mannoosi talub enamik inimesi üldiselt hästi, kuid diabeedi korral peaks seda siiski kasutama ettevaatlikult, kuna see võib mõjutada veresuhkru taset.

Cyst Urto on üks väheseid tooteid kuseteedele, milles on suures annuses D-mannoosi suus lahustuva pulbrina (2400 mg). Pakendis on 10 pakikest. D-mannoos aitab vähendada valu ja kipitustunnet urineerimisel ning kahandab kuseteede infektsioonide riski.

Kasepuust saadud D-mannoos (Procistin®) on tõhus urogenitaaltrakti bakteriaalsete infektsioonide vastu. Soovitatav on võtta 1–2 pakikest suus lahustuvat pulbrit päevas. Tänu suus lahustuvusele omastatakse toimeaine suurem kontsentratsioon ja tulemus on efektiivsem.

