25 aastat tagasi kasutas mu ema munarakudoonorit. 18 aastat hiljem kiskus see meie pere lõhki

Sekundiga oli meie vanemast õest saanud meie poolõde. Selgus, et mu ema parim sõbranna, naine, keda kutsusin tädiks, on tegelikkuses mu bioloogiline ema ja seega tema lapsed minu poolõed ning -vennad. Korraliku hoobi andis ka see, et sain aru, et ma pole täielikult filipiinlane, nagu mu vanemad, vaid pooleldi valge.