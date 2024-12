Kuna asetseme keset küla, mõtlesime abikaasaga, et võiks kuidagi naabritega tuttavaks saada ja soojemaid suhteid luua. Otsustasime teha jõuluõhtul üllatuse. Abikaasa tegi ennast jõuluvanaks ja mina olin Snegurotška. Eesti keeles on see vaste vist Lumehelbeke. Alles hiljuti kuulsin, et ühtlasi on tegemist jõuluvana lapselapsega. Noh, aga eks meil olnudki abikaasaga vanusevahe üle 20 aasta… Igatahes panin endale krooni pähe ja tähekesed juustesse. Mul on eluaeg igat värvi kasukaid olnud, abikaasale panin ühe punase ka selga.