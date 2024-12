Moekunstnikud Liisi Eesmaa, Ketlin Bachmann ja Tanel Veenre meenutavad: nõukaaja lapsena sain jõuludel oma esimese banaani

Olen üdini jõuluinimene, vanemate poolt lapsepõlves loodud imedemaailm on terve elu minuga kaasas käinud. Ema kirgliku dekoraatorina kaunistas kogu kodu, taustaks voolas isa kõlaritest sulnist koorimuusikat või klassikat. Käis lõputu kokkamine. Meil oli üks kassett jõulumuusikaga, mida ma oma Sony makist kuulasin. Mäletan, et see sai nii armsaks, et ma ei raatsinud magama jääda, ning selleks, et teisi mitte üles äratada, keerasin iga veidikese aja tagant volüümi ühe pügala võrra vaiksemaks. Lõpetasin südaöösel vaevukuuldavate koorilaulude seltsis poolunes hõljudes.