Tiina: Kui tunned ennast ohustatuna sellistest vestlustest, siis on sul vaja uurida, miks sa oma suhtes nii ebakindel oled. Kas kardad teda kaotada või oled inimesena väga allaheitlik? Su elukaaslase märkus ei pruugi olla nii oluline ega kaalukas nagu sulle esmapilgul tundub. Inimesed ikka arutavad asju lähedastega ja avaldavad oma arvamust. Kui ta ema nii ütles, ei tähenda see veel, et nii on vaja teha.